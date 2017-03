Dix ans de prison requis pour corruption

Réagissez

Dix ans de prison ferme ont été requis, jeudi dernier, par la cour de Skikda contre un enquêteur principal en chef auprès de la DCP, pour «corruption» et «tentative de corruption».

Jugé en appel, le mis en cause avait été interpellé, au début du mois de janvier dernier, au moment où il s’apprêtait à empocher une somme de 250 millions de centimes de la part d’une dame, gérante d’une entreprise d’import-export, en contrepartie de facilitations administratives. Il est également poursuivi pour tentative de corruption et l’on retient à son encontre le fait qu’il aurait demandé une somme de 400 millions de centimes et un appartement aux gérants d’une autre entreprise, en vue de leur accorder certaines largesses en relation avec le dossier fiscal.

Lors de l’audience, le mis en cause a nié en bloc toutes les accusations retenues contre lui. Il rapportera que la somme de 250 millions de centimes, contenus dans un sac, lui aurait été jetée à la vue des membres des services de sécurité par la dame gérante de l’entreprise d’import-export qui se trouvait avec lui dans un véhicule en stationnement à la rue du Faubourg.

Au sujet de la tentative de corruption, il dira qu’il aurait fait l’objet d’une grande pression par les deux personnes dont l’entreprise enregistrait une évasion fiscale de l’ordre de 25 milliards de centimes. Il affirmera que ces deux personnes lui auraient proposé une somme de 02 milliards de centimes contre l’effacement de l’ardoise fiscale. Il expliquera la non-dénonciation de ces deux personnes par peur de représailles. Le jugement devrait être prononcé dans le courant de cette semaine.