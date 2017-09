Deux victimes et 10% du couvert végétal partis en fumée

Réagissez

Le bilan des feux de forêt dans la wilaya de Skikda, depuis le mois de juin dernier à ce jour, a été très lourd, pour ne pas dire dramatique.

En plus de la mort de deux frères, surpris par les flammes dans la région de Aïn Kechra, à l’ouest de Skikda, ces sinistres répétitifs ont également emporté plus de 10% du couvert végétal de la wilaya, selon un cadre de la Conservation des forêts. En d’autres termes, le couvert végétal, qui représentait près de 50% de la superficie totale de la wilaya, vient ainsi d’être amputé d’une très grande partie de son essence. Selon la même source, les 182 foyers d’incendie enregistrés sur l’ensemble du territoire de la wilaya ont emporté plusieurs dizaines de milliers d’hectares de forêt, de maquis et d’autres arbres fruitiers, représentés globalement par des oliviers. Mais la plus grosse perte enregistrée concerne le chêne-liège qui fait vivre des dizaines de familles dans le grand massif de Collo où le liège représente l’un des rares débouchés économiques. On avance à cet effet que 7200 ha de chêne-liège ont été consumés par les flammes, amoindrissant dangereusement le potentiel productif de liège, déjà en berne ces dernières années. La wilaya, qui culminait à l’indépendance aux premières places au niveau national, parvenait tout de même, ces dernières années, à figurer parmi les 20 wilayas productrices de liège du pays en assurant une production estimée à 12 000 qx/an. Les dernières pertes causées par les incendies auront certainement des répercussions sociales très néfastes sur la petite unité de transformation implantée à Collo et sur plus de 500 jeunes chômeurs qui trouvaient dans la saison des cueillettes une aubaine pour se faire un peu d’argent.