Deux Skikdis à la COP 23

Deux jeunes membres de l’association Bariq 21, pour la promotion des énergies renouvelables, ont été sélectionnés pour assister à la Conférence de Bonn sur le climat (COP23) en tant qu’acteurs de la société civile. Invités par l’agence de coopération allemande Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), les deux membres, Messaoud Leftissi et Adam Tabbouch, se trouvent depuis le 6 novembre à Bonn, où ils auront à présenter l’expérience de leur association en matière de gestion durable des ressources naturelles. Selon un communiqué rendu public par l’association, les deux représentants de la société civile algérienne à la COP 23 et en marge de leur participation aux multiples événements de la conférence, auront également à exposer l’expérience de leur association, et ce, en présentant «les deux projets phares réalisés par Bariq21, à savoir le projet intégré à la zone humide Guebez-Sanhadja-Skikda pour la production de la tomate sèche bio ‘décartonné’ et le projet de mise au vert du local de l’association».

Le même communiqué explique l’importance de la coopération algéro-germanique en matière d’écologie à travers le rôle de l’agence de coopération allemande qui, selon les termes rapportés, «se concentre sur le domaine de l’environnement avec des champs d’intervention telles la gestion durable des ressources naturelles, la préservation de la biodiversité, l’adaptation au changement climatique, la gestion des déchets et la promotion de technologies et d’innovations respectueuses de l’environnement». Les deux membres de Bariq 21 auront également à participer et à s’imprégner de l’expérience des autres organisations non gouvernementales présentes lors de la tenue des ateliers, notamment ceux relatifs «aux perspectives du Sud sur les politiques climatiques internationales, l’éducation au développement durable dans l’accord de Paris, défis des politiques climatiques dans les différents secteurs agriculture, énergie, mobilité…», conclut le communiqué.