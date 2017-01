Deux pharmaciens et un médecin devant la justice

Réagissez

Les soupçons de fraude ont été relevés par...

Devant comparaître hier en première instance devant le tribunal de Skikda, l’affaire dite des «fausses ordonnances» a été reportée pour la semaine prochaine, selon des sources proches du dossier.

Dans cette affaire qui remonte à l’année 2014, deux pharmaciens, l’un propriétaire et l’autre locataire de la même officine, une employée et un médecin, auront ainsi à répondre de plusieurs chefs d’inculpation dont celui de «faux et usage de faux et abus de confiance». Selon les mêmes sources, les quatre personnes citées sont suspectées d’avoir utilisé les cartes chifa que des malades laissaient dans l’officine et de les utiliser pour le remboursement d’autres prescriptions.

Pour ce faire, l’employée de la pharmacie se faisait faire des ordonnances auprès d’une femme médecin opérant dans le service public. Les soupçons de fraude ont été relevés par les agents de la CNAS chargés de la mise à jour du journal de payement. Ces derniers, lors d’un simple contrôle avaient découvert que deux des dépôts transmis par l’officine concernée pour le remboursement étaient composés d’une quarantaine d’ordonnances émanant du même médecin. Chose qui finira par attirer l’attention de la CNAS et de la justice. Les mêmes sources laissent cependant comprendre que le degré d’implication de chacun des mis en cause sera déterminé lors du jugement de cette affaire.