Deux maisons brûlent en moins de 24 heures

Les sapeurs-pompiers de la ville de Collo sont intervenus à deux reprises, hier, pour venir à bout de deux incendies qui se sont déclarés dans deux maisons, l’une à Colo et la seconde à Kerkera, en moins de 24 heures. Selon la Protection civile, le premier incendie, déclaré dans la nuit de samedi dernier, avait même failli coûter la vie à deux personnes, une vieille dame âgée de plus de 80 ans et une femme de 55 ans.

Les mêmes sources évoquent par ailleurs l’importance des flammes qui s’étaient déclarées dans le salon et qui ont nécessité une intervention de plus d’une heure pour circonscrire le sinistre et faire évacuer les deux personnes citées vers l’hôpital de Collo. Quelques heures plus tard, les pompiers ont également eu à intervenir pour éteindre un autre incendie déclaré cette fois-ci dans un étage d’une maison située sur l’artère principale de la ville de Kerkera. Là aussi, les sapeurs-pompiers ont eu à réagir pour limiter toute propagation des flammes aux étages supérieurs ainsi qu’aux maisons limitrophes.