Deux ans de prison requis contre un comptable

Deux années de prison ferme assorties d’une amende de 500 000 DA ont été requises contre un comptable d’une entreprise privée, spécialisée dans la mise en bouteille de la boisson alcoolisée. Jugé en première instance, le mis en cause est accusé d’avoir détournée une somme de 2,5 milliards de centimes sur une période allant de 2011 à 2013. Ce trou financier avait été révélé suite à une plainte déposée par un client de l’entreprise qui réclamait son argent, suite à quoi, une enquête interne avait été diligentée et permettra en fin de compte de remonter au mis en cause. Ce dernier avait tout nié lors de l’audience en assimilant les accusations portées contre lui à des «règlements de comptes». Ses avocats ont également soutenu que les chèques bancaires de l’entreprise étaient déposés dans une armoire dont les clés étaient détenues par une autre personne. Le jugement, mis en délibéré, devrait être prononcé la semaine prochaine.