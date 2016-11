Deux à quatre ans de prison pour les 5 accusés

Réagissez

Jugés en première instance par le tribunal de Azzaba, à l’est de Skikda, les membres présumés d’un réseau de trafic de corail ont été condamnés, mardi, à des peines allant de deux à quatre ans de prison ferme.

Poursuivis pour exploitation illégale de produits biologiques marins, transport d’armes blanches et non-dénonciation d’activités de contrebande, les cinq mis en cause avaient clamé leur innocence, notamment le présumé chef de bande et accusé principal. Ce dernier, originaire de la wilaya d’El Tarf, s’est défendu en expliquant qu’il n’avait rien à voir avec cette affaire et que son véhicule, trouvé stationné non loin de la plage de Guerbès, sur la côte est de la wilaya Skikda était juste en panne.

Quant à ses contacts avec des ressortissants italiens, il affirmera qu’il ne s’agissait que de simples échanges via des réseaux sociaux. Les cinq condamnés avaient été interpellés par les services de sécurité au début du mois de novembre en possession de 8 kg de corail rouge et d’un important équipement de plongée sous-marine. Le procureur avait requis des peines de 5 à 7 ans de prison ferme.