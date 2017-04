Des travailleurs en grève à la cimenterie de Hjar Essoud

Réagissez

Hier, une soixantaine de travailleurs employés par un sous-traitant de la cimenterie de Hjar Essoud, dans la commune de Bekkouche Lakhdar, à l’est de Skikda, ont entamé un mouvement de grève qu’ils comptent poursuivre jusqu’à la satisfaction de leurs revendications. Opérant dans leur majorité au niveau du tapis convoyeur de chargement des sacs de ciment, les grévistes ont surtout dénoncé les décisions de leur employeur de procéder à des réductions de leur salaire. Ils avancent même s’ils ignorent les causes réelles de cette réduction et menacent de poursuivre leur débrayage. L’arrêt de la chaîne des tapis de la cimenterie a occasionné des perturbations au niveau de la cimenterie, notamment en matière de chargement des sacs de ciment et de là à la formation d’une longue file de camions en stationnement sur la RN44.