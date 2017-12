Des travailleurs de la GCB et d’une entreprise italienne manifestent

Réagissez

Deux mouvements de protestation menés par des travailleurs ont secoué la wilaya de Skikda ces dernières 48 heures.

La première manifestation a été menée, mardi dernier, par des dizaines de travailleurs de l’entreprise publique du Génie civil et bâtiment (GCB), une filiale de Sonatrach, qui ont bloqué l’accès à la base vie de l’entreprise à Aïn Charchar, chef-lieu de commune situé au sud-ouest de Skikda. Employés dans le cadre du projet de réalisation d’une station-service autoroutière, sur le tronçon de l’autoroute passant par cette commune, ces travailleurs ont tenu à manifester leur colère et à présenter un ensemble de doléances socioprofessionnelles. Ils ont dénoncé surtout la rupture des contrats de travail de plusieurs de leurs collègues, que la direction aurait licenciés sans les avertir, avant de les remplacer par d’autres agents. Ils avancent également qu’ils ne bénéficient pas de certains droits et citent, entre autres, les primes de rendement, la prime de transport et les heures supplémentaires.

Les travailleurs ont, par ailleurs, adressé une lettre au directeur général de GCB, lui demandant d’intervenir pour qu’ils puissent bénéficier de leurs droits et travailler dans de meilleures conditions.

Hier encore, un second mouvement de protestation similaire a eu lieu à Oued Lekbir, non loin de Aïn Charchar. En effet, des travailleurs d’une entreprise italienne chargée du projet de réalisation d’un échangeur de l’autoroute Est-Ouest ont paralysé les chantiers afin de faire entendre leurs voix.

En plus des revendications en relation avec les primes de transport et le non-paiement des heures supplémentaires, les manifestants ont surtout exigé de percevoir leurs salaires, en expliquant qu’ils n’ont touché aucun dinar depuis deux mois.