Des peines de prison ferme requises

Des peines de prison allant de 5 à 7 ans ont été requises, tard dans la soirée de dimanche dernier par le procureur près le tribunal de Azzaba, à l’est de Skikda, contre cinq membres d’un groupe suspecté de s’adonner au trafic de corail.

Ce dernier est poursuivi pour exploitation illégale de produits biologiques marins, transport d’armes blanches et non-dénonciation d’activités de contrebande.

L’affaire remonte au début du mois en cours, lorsque les services de sécurité avaient interpellé trois personnes en possession de 8 kg de corail rouge non loin des plages de Ben Azzouz. Les investigations menées par la suite avaient alors permis d’arrêter deux autres personnes en relation avec cette affaire, et dont le chef de file présumé est un vétérinaire de la wilaya d’El Tarf. Ce dernier, et selon des sources proches du dossier entretiendrait des relations avec des Italiens qui seraient d’éventuels acheteurs du corail exploité illégalement. Lors de cette audience de première instance, tous les mis en cause avaient nié leur appartenance à un réseau de trafiquants.

L’accusé principal a aussi récusé toutes les accusations, en expliquant que son véhicule, dans lequel les équipements de plongée avaient été trouvés, se trouvait alors en panne au moment où il rentrait après s’être adonné à sa passion de plongée sous-marine. Quant à ses relations avec des Italiens, il révèlera que ce ne sont que des échanges normaux qu’il entretenait via les réseaux sociaux. Mis en délibéré, le jugement devrait être prononcé dans le courant de la semaine prochaine.