Des parents empêchent leurs enfants d’aller à l’école

Hier, les parents des élèves de l’école primaire de la cité Hocine Louzat, dans la ville de Skikda, ont empêché leurs enfants de rejoindre leur établissement scolaire.

Excédés, les parents ont tenu à dénoncer la situation de scolarisation de leur progéniture. À ce sujet, ils ont révélé que les salles de cours ne disposent pas de chauffage. Ils mettent en cause la commune qui, selon leurs déclarations, n’a même pas pensé à élever une clôture pour sécuriser leurs enfants et notent également des problèmes relatifs à la sécurité des élèves du fait de l’absence d’un gardien. Approché pour répondre aux doléances des parents, Kamel Tabbouche, P/APC de Skikda dira qu’il a eu à s’entretenir, dans la matinée d’hier, avec les parents en présence des services de sécurité. Au sujet des manques relevés par les parents, il dira «l’APC a désigné et à plusieurs reprises des gardiens pour cette école, mais à chaque fois, ils sont renvoyés par le directeur. Pour le problème du chauffage, il est fonctionnel, mais le directeur nous exige à chaque fois de le doter de 1200 litres de gas-oil, chose qu’on ne peut se permettre pour une raison de sécurité évidente. Néanmoins, nous lui avons toujours assuré 200 litres à chaque fois qu’il en a exprimé le besoin.» Au sujet de la clôture, le maire dira que l’APC a délégué pour cet établissement «un contingent de plombiers et de vitriers pour assurer l’essentiel en attendant de mener à bien le projet de réhabilitation réservé à cette école qui se verra incessamment dotée d’une clôture ainsi que la réfection de la cour».