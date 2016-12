Des inondations et du gâchis

Réagissez

D’importantes averses ont touché ce week-end la ville de Collo, occasionnant de grandes inondations qui se sont concentrées essentiellement dans la localité de Teleza.

Dans cette agglomération balnéaire, le pire a même été évité, et il a fallu défoncer une partie de la nouvelle route, érigée il y a moins de six mois seulement, pour l’évacuation des eaux qui menaçaient plusieurs maisons, ainsi que l’Institut technique de la pêche et de l’aquaculture. Selon des sources locales, une grande panique s’est emparée des citoyens de Teleza devant le débordement de l’oued Charka, dont le lit passe par la région, emmenant les responsables locaux à réagir dans l’urgence pour éviter un désastre.

Les mêmes sources rapportent que l’unique solution qui s’offrait à ces élus consistait à défoncer volontairement une partie de la route pour permettre aux eaux qui stagnaient d’être libérées. Les habitants de Teleza n’ont cependant pas ménagé les élus locaux, coupables à leurs yeux d’avoir réalisé cette route sans prendre en considération les aspects techniques, notamment ceux relatifs au drainage des eaux pluviales. Ils expliquent à cet effet que l’aménagement de la nouvelle route touristique, qui relie la plage de Aïn Oum Lakssob et celle de Talèza, a fait de cette infrastructure un véritable barrage devant les eaux venant en aval. Ces inondations ont également mis à nu d’autres défaillances, comme l’affaissement d’un mur de soutènement devant consolider un pont érigé, étrangement en dehors du lit de l’oued Charka. Les habitants estiment même que ce pont risque de s’effondrer.