Des habitants squattent leurs propres logements !

Réagissez

Hier, plusieurs familles ont investi et occupé, tôt le matin, une vingtaine de logements qui venaient tout juste d’être réceptionnés dans la commune de Djendel, à l’est de Skikda.

Ces familles ont réagi ainsi pour mettre fin aux fausses promesses qu’on n’a pas cessé de leur faire depuis… 2009, selon des sources locales. En effet, ces familles avaient bénéficié d’un quota de 33 logements lancé en 2009 et qui ne sera achevé qu’en 2012. Au cours de cette année et au moment où les pouvoirs publics allaient leur attribuer leur logement tout neuf, les services techniques ont relevé de graves malfaçons qui caractérisaient ce bloc. Pour schématiser, ce bloc ressemblait, selon des techniciens du bâtiment, à la tour de Pise. Même si les malheureux bénéficiaires voulaient tout de même occuper leur logement en tentant même de le squatter, et à plusieurs reprises, en dépit du danger qu’ils représentaient.

Les services de l’Office public de gestion immobilière (OPGI) avaient alors refusé de leur donner les clés pour éviter toute catastrophe éventuelle. Pour calmer les ardeurs, les pouvoirs publics avaient alors promis aux bénéficiaires d’engager des travaux de confortement. On avait même laissé entendre qu’une entreprise chinoise avait été désignée pour lever toutes les réserves et rendre ces logements habitables. Les bénéficiaires attendront encore plusieurs années (de 2012 à ce jour) sans apercevoir dans les environs ni Chinois ni chantier. Las d’attendre et ne croyant plus aux promesses, une partie de ces familles ont décidé alors de squatter un bloc de 20 logements, récemment réceptionné dans le cadre d’un autre programme, profitant ainsi du vide administratif qui caractérise leur commune. Cette dernière vit en effet une grave crise depuis plus de deux semaines, puisque la majorité de l’ApC avait signé une motion de retrait de confiance au maire.