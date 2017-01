Des habitants ferment de nouveau le CW12

Réagissez

Hier, les habitants du camps Kellog et ceux de l’agglomération «Laghouat», non loin de la cité balnéaire Ben Mhidi, à l’est de Skikda, sont revenus à la charge pour bloquer le chemin de wilaya N° 12 , qui longe le pourtour de la zone pétrochimique, pour relier

la ville de Skikda à la commune de Fil-Fila.

En plus des revendications qu’ils ont formulées la semaine dernière, ils ont exigé cette fois-ci à ce qu’on daigne réellement réhabiliter le tronçon routier menant à leur localité. Cette même revendication avait été soulevée et de la même manière, la semaine dernière, et comme ils ne voyaient rien venir, ils ont ainsi décidé de récidiver en bloquant le chemin de wilaya.

Refusant de libérer cette artère au trafic très dense, les habitants ont finalement accepté de lever les barricades à la vue d’engins des travaux publics, venus apporter quelques réhabilitations sur le tronçon en question.