Des gestes pour redorer le blason de la ville de Skikda

La ville de Skikda, tout comme d’autres villes de la wilaya, ont été gagnées, hier, par une large effervescence visant à débarrasser les cités et autres quartiers de ces agglomérations des visions cauchemardesques qui minent leur quotidien.

L’opération, lancée à travers les 38 communes de la wilaya, a cependant été concentrée essentiellement dans le chef-lieu de wilaya, compte tenu de son importance et surtout vu le nombre important de points noirs relevés sur son espace urbain. Chapeautée par le nouveau wali, qui à travers cette initiative semble déjà annoncer les couleurs d’un renouveau en accordant au cadre de vie des citoyens une grande importance, l’opération de nettoyage a touché 12 arrondissements de la ville. Sur instruction du chef de l’exécutif, chaque secteur a été mis sous la responsabilité d’un directeur de l’exécutif, secondé par un membre de l’APW, ainsi que par des élus de l’APC.

Selon Mme Tamouza, directrice de l’entreprise Cleansky, les instructions données consistaient «non seulement à nettoyer les cités et les agglomérations, mais aussi à procéder à des réhabilitations générales de l’éclairage public, le colmatage des nids-de-poule, l’élagage des arbres en plus des actions relatives à l’hygiène».

L’opération d’hier ne devrait pas se limiter dans le temps, comme cela se faisait habituellement. On apprend à cet effet que des instructions fermes ont été données pour pérenniser cette campagne, qui aura à se répéter chaque samedi que Dieu fera. Un fait qui donnera plus de crédibilité à cette opération, loin des campagnes folkloriques et populistes qui se faisaient avant. A relever que des entreprises chargées de la gestion des déchets urbains, des agents communaux, des éléments de la protection civile, quelques associations de quartier et aussi des entreprises privées ont pris part à cette initiative. Il reste juste à espérer que les citoyens viennent, les samedis prochains, prendre part à cette opération qui, dans le fond, leur est principalement destinée.