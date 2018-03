Des dentistes en fête avec les enfants trisomiques

Réagissez

La Journée mondiale de la trisomie célébrée...

Une fois n’est pas coutume, la célébration de la Journée mondiale de la trisomie 21 dans la wilaya de Skikda a rompu avec les sempiternelles sorties récréatives au profit des enfants atteints de ce syndrome, en optant plutôt pour une approche éducative de sensibilisation.

L’idée, simple dans sa conception, a consisté à jumeler deux dates symboliques, celle de la trisomie 21, coïncidant avec le 21 mars, et la journée mondiale de la santé bucco-dentaire, célébrée chaque année le 20 mars.

Initiée par Ahlam Sid, chirurgienne- dentiste et coordinatrice des unités de dépistage et de suivi (UDS) de la santé scolaire, avec la collaboration de l’Association de wilaya pour l’insertion des trisomiques (Awit), cette célébration a comporté un programme assez riche destiné aux enfants trisomiques. «Notre objectif était d’abord de sensibiliser ces enfants quant à l’impact de l’alimentation sur l’hygiène bucco-dentaire, sur les visites périodiques chez le chirurgien-dentiste, ainsi que les techniques de brossage des dents. Pour ce faire, on a eu à proposer des moyens ludiques correspondant à leur âge pour mieux les intéresser en vue de les impliquer dans ces activités et d’éviter qu’ils soient de simples spectateurs», dira Mme Sid.

En effet, cette démarche a été très bien accueillie par les enfants trisomiques, tous des élèves de l’association Awit, qui ont eu à prendre part et à participer activement aux différentes activités proposées. Ils ont eu à visionner deux dessins animés relatifs à la méthode de brossage des dents, avant d’assister à des communications très simplifiées, faites par des spécialistes, aussi bien au sujet de l’impact de l’alimentation sur les dents que sur la meilleure méthode de brossage des dents.

Des maquettes de démonstration ont également été exposées aux enfants, qui se sont par la suite beaucoup amusés à exécuter les conseils de brossage qui leur ont été recommandés.

Cette célébration s’est clôturée dans la même ambiance par la distribution d’attestations aux enfants participants, ainsi que des tubes de dentifrice et des brosses à dents en présence des parents, du directeur des établissements publics de santé de proximité et des représentants de l’APC et de plusieurs associations locales.

Cette initiative, la première du genre à être organisée pour célébrer la Journée des enfants trisomiques au niveau du local de Awit, mérite pour le moins, de servir d’exemple pour changer les habitudes encore tenaces qui limitaient ces célébrations à de simples excursions au profit des enfants, voire de simples buffets de petits-fours et de jus d’orange.