Des citoyens bloquent le siège de la commune

Des citoyens en colère ont occupé, hier, le siège de la commune de Hammadi Krouma, à moins de 10 km au sud du chef-lieu de la wilaya de Skikda, perturbant toute activité dans cette enceinte.

Des témoins oculaires rapportent que les manifestants sont allés jusqu’à s’attrouper devant le bureau du maire en refusant de quitter les lieux jusqu’à l’obtention de garanties claires au sujet du devenir d’un programme de logements ruraux qu’ils attendent depuis près de sept années déjà. Les mêmes sources ajoutent que n’eût été l’intervention des policiers de la Sûreté urbaine,les choses auraient connu d’autres débordements.

Sous la pression des policiers, le P/APC finira par recevoir cinq représentants des manifestants pour répondre à leurs préoccupations en leur apportant des éclaircissements au sujet de leur programme de logements ruraux. Ce dernier, initié en 2011, comportait 260 logements ruraux collectifs qui connaîtront depuis diverses péripéties.

Le premier site retenu s’avérera non constructible puisqu’il relevait du domaine agricole. Le deuxième fut vite abandonné parce qu’il se trouvait en dehors du périmètre concerné par le PDAU communal. En dernier lieu, les responsables locaux optent finalement pour un troisième site à Mechtat Louba. L’APC accomplira alors toutes les formalités administratives et techniques et désignera même cinq entreprises qu’elle chargera de mener le projet à terme. Lors de l’entame des chantiers, d’autres citoyens habitant cette mechta viendront vite chasser les entreprises, jugeant que ce terrain devrait plutôt leur être réservé.

L’APC réquisitionne alors la force publique pour permettre aux entre-prises de commencer à travailler, mais les habitants de la mechta les

accueilleront à coups de jet de pierres. Les trois derniers walis qui ont eu à passer par Skikda n’interviendront à aucun moment et aucun d’eux ne fera appel aux forces antiémeutes pour permettre de lancer les travaux et résoudre ce problème qui reste depuis en stand-by. Les bénéficiaires de ce programme de logements ruraux ont lancé à cette occasion un appel au nouveau wali de Skikda, espérant ainsi mettre fin à un cauchemar qui dure depuis près de sept ans déjà.