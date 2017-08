Des blessés et des évacuations

Réagissez

La cité des Allées du 20 Août 1955, dans la ville de Skikda, a vécu, durant la nuit de mardi à mercredi, une nuit de panique et de peur suite à la déclaration d’un incendie dans la tour N° 09. Selon la Protection civile, neuf personnes, âgées de 08 à 90 ans ont été évacuées vers l’ancien hôpital de la ville. Elles souffraient, en partie, d’étouffements causés par l’émanation de fumées et de gaz carbonique et d’autres d’évanouissements. Selon les habitants, l’incendie, qui aurait été causé par un court-circuit, s’est déclaré au niveau des compteurs électriques. Les fumées noirâtres ont alors envahi les 14 étages que compte la tour, emmenant ainsi les 56 familles habitant l’immeuble à quitter leur demeure dans d’indescriptibles scènes de panique.

La Protection civile fait également part de la destruction totale de 14 compteurs électriques, tous consumés par les flammes. L’intervention des sapeurs-pompiers a permis de circonscrire le sinistre et d’éviter aussi la propagation des flammes à d’autres compteurs. Ce sinistre a, par ailleurs, encouragé les habitants à mettre en exergue les dangers qu’ils encourent suite à la fermeture des accès de secours de quelques tours. Une réalité qu’ils n’ont jamais cessé de dénoncer auprès des services concernés. Ils espèrent que l’incendie de mardi dernier soit pris en considération en vue de revoir tout le système de sécurité de l’ensemble des neuf tours implantées sur les Allées du 20 Août 1955. Certains vont jusqu’à se demander s’il faudrait encore attendre une catastrophe de l’envergure de la tour Grenfell de Londres pour que les responsables réagissent.