Des baraques incendiées et cinq évacuations

Un impressionnant incendie s’est déclaré, hier, dans des baraques en préfabriqué au niveau de la cité Sicel, dans la commune de Filfila, à une vingtaine de kilomètres à l’est de Skikda.

Selon la Protection civile, trois baraques occupées par des familles ont été totalement calcinées. Les mêmes services font également état de cinq évacuations vers l’hôpital de Skikda- deux adultes et trois enfants-tous en état de choc. Les flammes avaient également failli se propager à l’école primaire Sadek Amira, jouxtant les lieux du sinistre et dont les vitres ont été brisées sous l’effet de la chaleur qui s’en dégageait. Selon les mêmes sources et par mesure préventive, les élèves de cet établissement ont été évacués. A relever que les baraques brulées représentent des chalets désaffectés et squattés depuis plusieurs années par quelques familles.

Ces bâtisses servaient auparavant de salles de cours aux élèves du primaire et furent par la suite abandonnées lors de la construction, non loin de ces lieux, d’un nouvel établissement scolaire.

Cet incident, dont l’origine reste encore à déterminer, a été néanmoins lié, par certains habitants, à la distribution, dans la matinée d’hier, de 192 logements sociaux dans cette commune.