Des associations en formation

Le séminaire de formation au profit des jeunes du mouvement associatif de plusieurs wilayas du pays s’est clôturé hier par la lecture des recommandations ainsi que par l’élaboration d’une synthèse globale, qui aura certainement à servir d’ébauche à des actions concrètes devant impliquer les jeunes dans le développement local.

Organisée par l’association locale Bariq 21 pour la promotion des énergies renouvelables et le développement durable, en partenariat avec l’association Etoile culturelle d’Akbou de la wilaya de Béjaïa, cette rencontre a permis aux participants de se faire une idée quant à la nécessité de leur implication dans le quotidien de leurs cités respectives. Conçu sous forme d’un atelier ‘think-tank’, le séminaire visait, selon ses initiateurs, à promouvoir la «concertation entre acteurs associatifs, autorités locales et pouvoirs publics à l’échelle d’un territoire». En plus de l’implication directe des élus de l’APC et de l’APW de Skikda, le séminaire a vu la participation de plusieurs associations versant toutes dans des activités en relation avec le développement et l’écologie. Venus de Béjaia, Batna, Tizi Ouzou, Annaba, Guelma et Biskra, les représentants de ces associations ont pris part à des ateliers animés par Mohamed Fahmi, expert international marocain et chef de file du réseau de la fondation Anna Lindh (FAL), qui œuvre à favoriser les échanges interculturels à travers des projets au profit des ONG de la région euro-méditerranéenne.

Les interventions faites le premier jour par des élus locaux ainsi que par les présidents des associations co-organisatrices ont permis à l’ensemble des participants de mieux cerner les contours et les visées de ce projet inter-associatif. «A la fin de ce séminaire, nous avons eu à débattre de la mise en œuvre d’une politique jeunesse au sein des collectivités locales en instrumentalisant la culture comme moyen de mobilisation et d’expression des jeunes en considérant les spécificités territoriales de l’ensemble des associations participantes», explique Mohamed Tabbouche, président de Bariq 21.