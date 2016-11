Démantèlement d’un réseau de soutien aux terroristes

Réagissez

Le magistrat instructeur près le tribunal de Tamalous, à l’ouest de Skikda, a ordonné, jeudi dernier, la mise en détention préventive de sept personnes pour « apologie du terrorisme, non-dénonciation d’actes subversifs et soutien aux groupes terroristes ».

Les sept personnes incriminées, âgées de 22 à 30 ans et toutes originaires de la commune de Aïn Kechra, dans le massif de Collo, avaient été interpellées par les forces de sécurité au courant de la semaine dernière. Selon des sources locales, le démantèlement de ce réseau est intervenu suite à des informations rapportées par des citoyens faisant part de mouvements, jugés suspects d’un groupe de personnes dans les monts de Boudoukha, une agglomération de la commune de Aïn Kechra. Les investigations menées alors par les services de sécurité ont permis de confondre les mis en cause et de les interpeller. À relever que ce démantèlement n’est pas le premier à être enregistré dans la zone ouest de la wilaya de Skikda. Une région où la persistance de groupuscules terroristes reste souvent liée au soutien indirect qu’ils trouvent auprès d’une petite partie de la population, en plus du fait que la quasi-majorité des terroristes encore en activité dans le massif de Collo est originaire de Boudoukha, Kerkera et de Béni Zid.