De lourdes peines dans une affaire de trafic de barbituriques

Réagissez

Plusieurs personnes, dont une dame et un médecin, ont écopé, avant-hier, de lourdes peines allant de 2 ans à 18 ans d’emprisonnement, prononcées, en première instance, par le tribunal de Azzaba, à l’est de Skikda.

L’affaire remonte au mois d’octobre dernier, lorsque les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) avaient réussi à démonter un réseau qui s’adonnait à un vaste trafic de barbituriques. Agissant suite à des informations rapportant la circulation d’ordonnances prescrivant certaines marques de psychotropes, les policiers parviendront à remonter cette filière et à interpeller plusieurs personnes.

Lors des perquisitions effectuées chez une partie des personnes auditionnées dans le cadre de cette affaire, les éléments de la BMPJ saisiront 2600 comprimés de psychotropes, ainsi qu’une somme de 26 millions de centimes représentant le butin de la commercialisation illicite de ce genre de médicaments. Lors du jugement de cette affaire, les personnes inculpées ont toutes nié les charges retenues contre elles et clamé leur innocence. Ceci ne semble pas avoir convaincu la justice, puisque le principal inculpé a été condamné à 18 ans de prison ferme, la dame et le reste des membres présumés de ce réseau de trafic ont, pour leur part, écopé d’une peine d’emprisonnement de dix années. L’un des deux médecins cités dans cette affaire a été condamné à deux années de prison, alors que le second a été innocenté. L’ensemble des personnes condamnées ont exprimé leur volonté d’interjeter appel.