Les gendarmes de la brigade de Collo, à l’ouest de Skikda, ont interpellé, jeudi dernier, trois trafiquants qui tentaient d’écouler 128 pièces de monnaie à valeur archéologique.

Agissant sur informations rapportant une éventuelle transaction commerciale de pièces archéologiques, les gendarmes ont dans un premier temps intercepté le véhicule de marque Dacia Logan qu’utilisaient les trafiquants, avant de les interpeller au centre-ville de Collo. Après une fouille minutieuse, les gendarmes finiront par découvrir le lot de pièces de monnaie, dissimulé sous le siège arrière du véhicule et de confondre ses occupants en flagrant délit de contrebande.

Les mis en cause, Z. D. , 28 ans, K. B. , 22 ans, et M. L. , 38 ans, tous originaires de Hamma Bouziane, dans la wilaya de Constantine, ont alors été embarqués vers le siège de la brigade de gendarmerie de Collo pour y être auditionnés. Selon un communiqué de la brigade de gendarmerie de Collo, les trois personnes mises en cause auraient reconnu s’être déplacées à Collo pour rencontrer un acheteur potentiel, qui leur avait proposé de prendre le lot des pièces dans sa totalité, monnayant la somme de trois mille dinars l’unité.

Les pièces saisies ont par la suite été expertisées et devaient, selon le même communiqué revenir à l’ère numide. A rappeler que c’est là la deuxième affaire en relation avec la protection des biens archéologiques à avoir été traitée par les gendarmes en moins d’un mois. Fin janvier dernier, la brigade de Kerkera, à l’ouest de Skikda, avait interpellé une personne qui s’apprêtait à vendre un manuscrit de sciences juridiques qui remonterait, selon les gendarmes, à l’an 1277.