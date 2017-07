Collo (Skikda) : 18 mois de prison pour des pilleurs de corail

Réagissez

Suite à une enquête déclenchée par les services de la sûreté de daïra, 14,5 kg de corail ont été saisis.

Jugés en première instance, lundi dernier, au tribunal de Collo dans la wilaya de Skikda, trois braconniers du corail ont écopé d’une peine de 18 mois de prison ferme pour «détention, transport et trafic de corail». Les mis en cause, âgés entre 23 et 41 ans, avaient été interpellés, la semaine dernière, suite à une enquête enclenchée par les policiers de la sûreté de daïra de Collo.

Ces derniers avaient par ailleurs saisi 14,5 kg de corail brut que les mis en cause entreposaient dans une vieille bâtisse. Poursuivant leurs investigations, les policiers parviendront également à mettre la main sur 150 pièces de corail dissimulées dans un véhicule appartenant à l’une des personnes arrêtées, ainsi qu’une embarcation pneumatique et des équipements de plongée sous-marine.

Lors de l’audience, seul l’un des poursuivis reconnaîtra avoir pris part à la pêche et au transport du corail. Un autre niera les faits qu’on lui reprochait et le troisième s’en défendra en avançant qu’il n’avait fait que prêter son embarcation aux autres, croyant selon ses dires qu’il ne s’agissait que d’une sortie de plaisance.