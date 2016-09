Réagissez

Plusieurs quartiers n’ont pas été alimentés...

Une situation qui n’a pas été du goût des citoyens en cette journée où la consommation d’eau est inquantifiable.

De grandes perturbations en alimentation en eau potable ont caractérisé la ville de Skikda le jour de l’Aïd, laissant des milliers d’habitants dans le désarroi le plus total.Plusieurs quartiers et cités de la ville ont en effet vécu une certaine diète en cette journée, connue pourtant pour être l’une des plus consommatrices en eau.

Les habitants de quelques quartiers de la vieille ville, comme ceux de Sebaa Biar ( les sept puits romains) et ceux des nouvelles cités comme celle de l’Allée Houari Boumediene ont passé un Aïd sec. Une situation qui n’a pas été du goût de ces citoyens qui n’ont d’ailleurs pas manqué d’indexer les responsables de l’administration locale qu’ils jugent «incapable d’assurer au moins quelques gouttes d’eau». D’autres sont allés jusqu’à faire des comparaisons entre Skikda d’aujourd’hui et celle des années 2000, lorsque la sécheresse avait frappé la ville de plein fouet, «mais à cette époque, les responsables avaient eu au moins la perspicacité de nous approvisionner avec des citernes».

Un cadre de l’Algérienne des eaux (ADE) et dans des explications relatives à cette diète a estimé qu’il n’y avait aucune rupture dans l’alimentation de l’ensemble de la ville. «C’est vrai que les habitants des étages supérieurs de quelques cités ont souffert de cette situation, mais ce n’est pas dû au manque de la ressource en elle-même, mais plutôt à l’impressionnante consommation de l’eau en cette journée.

La consommation de l’eau enregistre, le jour de l’Aïd son pic le plus important de l’année presque, et il est normal que quelques perturbations apparaissent, ici et là.» Néanmoins, les habitants de la ville de Skikda ne demandent pas à ce qu’on leur explique les techniques ni les mécanismes de desserte de l’eau potable. Ils estiment juste qu’en 2016, et avec le potentiel hydrique existant, ils sont en droit de demander plus d’égards et disposer de l’eau dont ils ont besoin en qualité et en quantité. Sans plus.