Beni Béchir (Skikda) : Le branchement de tous les désenclavements

Une grande partie de la population de Beni Béchir, au sud de la ville de Skikda, exprime, depuis quelques jours, sa satisfaction suite à la décision des pouvoirs publics de créer une déviation sur la double voie passant par cette commune.

Une sorte d’ouverture que ces populations n’ont cessé de réclamer depuis plusieurs années sans être entendues. Cette déviation a été aménagée, quelques jours seulement après la décision du wali de Skikda de répondre favorablement aux doléances des habitants. Le branchement en question a été aménagé à moins de 300 mètres à l’est de la sortie de la commune.

Un fait qui permettra aux habitants de plusieurs agglomérations ainsi qu’aux élèves d’un CEM et même aux habitués du stade communal d’éviter enfin de faire un grand détour. «Comme la double voie passait par notre région, on se trouvait obligé de passer par nos demeures et de faire plus de 4 km en aller-retour pour pouvoir regagner nos maisons et nos terres.

On était contraints de parvenir jusqu’à l’embranchement de Ramdane Djamel pour pouvoir enfin faire demi-tour et revenir à Beni Béchir. Cela fait des années qu’on demande un tel aménagement, mais on nous l’a refusé, alors que la commune de Salah Bouchaour qui vivait la même situation que nous en avait bénéficié», témoigne un habitant de la région.

Ainsi et après l’aménagement de cette ouverture, les habitants des agglomérations secondaires, comme celles de Kef Mefrouche, El Annabate, Oum Laaresse, n’auront plus à vivre un véritable calvaire. Ce désenclavement permettra surtout aux agriculteurs de la région de disposer de plus de commodités dans le transport de leur matériel ou de leur production.