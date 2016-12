Ben M’hidi (Skikda) : Le SOS d’une équipe de jeunes footballeurs

Réagissez

Ce club, qui évolue en division amateur inférieure et occupe, à ce jour, la 3e place, à un point du club de la commune de Kerkera, ne trouve plus de terrain ni pour s’entraîner ni pour recevoir les autres clubs.

Les jeunes joueurs de l’équipe de football de la région de Larbi Ben Mhidi, à moins de 15 km à l’est de Skikda, ainsi que leurs dirigeants, ne savent plus à quel saint se vouer. Ce club, qui évolue en division amateur inférieure et qui occupe, à ce jour, la 3e place, à un point du club de la commune de Kerkera, ne trouve plus de terrain, ni pour s’entraîner ni pour recevoir les autres clubs. «A chaque saison de pluie, notre terrain, situé au Camp Caravaning à Ben M’hidi, se transforme généralement en un marécage, nous obligeant ainsi à annuler nos entraînements.

Pour recevoir les autres clubs, nous nous rabattons alors sur le terrain de football de la cité des Platanes», témoigne le président du club. Ce dernier profitera de cette opportunité pour lancer un appel aux responsables locaux avec l’espoir de trouver une aide. «Nous ne voulons pas aborder le problème des subventions, car il est commun à l’ensemble des clubs sportifs.

Nous demandons juste qu’on réhabilite le terrain de Ben M’hidi pour permettre à nos jeunes sportifs, pleins de volonté et d’espoir de s’entraîner», ajoute notre interlocuteur. Il est important de relever que l’abnégation des jeunes de cette équipe a créé une véritable dynamique sociale auprès des jeunes des régions allant de la cité Laghouat jusqu’à celle de Ben Mhidi. Pour une fois que des jeunes donnent l’exemple et apportent un plus à leur cité, il serait nécessaire et urgent de répondre à leurs doléances. Les services de la DJS, tout comme ceux de l’APC de Skikda dont dépend la cité Ben Mhidi, en sont interpelés.