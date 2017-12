Ansej de Skikda : 83% des créances recouvrées

Réagissez

L’antenne locale de l’Ansej a saisi l’opportunité de la tenue de la dernière caravane de l’entrepreneuriat des jeunes pour exposer un bilan assez exhaustif des activités qu’elle a menées depuis 1998, date de son entrée en activité dans la wilaya de Skikda.

A ce titre, les explications fournies par les cadres de l’antenne ont été globalement axées sur le nombre de projets financés, ainsi que sur l’épineux problème des remboursements des financements. On apprendra que l’antenne locale a réussi à récupérer près de 83 % des créances qu’elle détenait auprès des jeunes porteurs de projets.

Abordant le volet relatif au contentieux en relation avec le non-remboursement des créances, la même source fera part de la saisine de la justice pour une soixantaine de cas. Pour le bilan relatif à l’activité de l’antenne locale couvrant la période allant de 1998 à nos jours, on retiendra le financement de 6 731 petites entreprises, ce qui a permis de créer plus de 10 600 postes d’emploi, selon les chiffres avancés.

De cet ensemble, il ressort; et d’une façon très claire, un certain manque d’idées ayant caractérisé ce dispositif d’aide aux jeunes lors des premières années de son lancement. A titre d’exemple, plus de la moitié des dossiers financés, soit 3 814 projets plus exactement, entrent dans les secteurs plus ou moins simplistes que sont le transport et les services, dont les cybercafés.

Cette réalité se verra néanmoins rattrapée et corrigée en diversifiant les créneaux, notamment ceux relatifs aux spécificités locales de la wilaya, comme ceux de la pêche et de l’agriculture, qui ont intéressé 1 187 jeunes promoteurs. D’autres débouchés, comme les métiers, restent plus ou moins prisés et totalisent 612 projets financés. On retiendra néanmoins un certain retard dans la présentation de projets innovants ou autres start-up.