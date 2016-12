Annulation d’un concours de recrutement à Sonatrach

Réagissez

Hier, près de 3000 jeunes issus dans leur majorité de la ville de Skikda se sont rassemblés à l’université du 20 Août 1955, où devait se dérouler un test de sélection lancé par la direction générale de Sonatrach en vue de recruter 200 diplômés dans différentes filières.

Les jeunes, qui ne cachaient pas leur colère, ont tenu ainsi à dénoncer «l’opacité ayant caractérisé ce test de recrutement», et de douter même du tri préalable effectué par Sonatrach, qui n’a convoqué que 500 jeunes issus des wilayas de l’est et du sud-est du pays, en vue de passer le test de recrutement. «Nous aimerions savoir sur quels critères s’était basée Sonatrach pour sélectionner ces 500 candidats seulement et pourquoi nous, ici à Skikda, on n’a pas eu vent de ce recrutement. On se demande même pourquoi n’a-t-on pas impliqué le bureau local de la main-d’œuvre», se demandaient les jeunes.

D’autres sont allés jusqu’à estimer qu’en agissant de la sorte, on semble chercher à favoriser quelques protégés au détriment d’autres jeunes. «Nous voulons juste bénéficier, ne serait-ce que d’une chance de postuler à un poste d’emploi. C’est parce qu’on nous a refusé ce droit qu’on va rester là, devant le bloc où devait se dérouler le test de recrutement et nous ferons tout pour qu’il n’ ait pas lieu. Nous n’avons rien contre les 500 jeunes venus de différentes wilayas du pays, mais nous voulons, nous aussi, avoir le droit de postuler», lançaient les jeunes, qui ont cependant tenu à manifester leur colère d’une manière pacifique.

Devant leur obstination, et craignant certainement le pire, le test a été finalement annulé, voire reporté, même si les responsables ont refusé tout commentaire. A relever que le rassemblement des jeunes s’est essentiellement fait grâce aux multiples appels lancés, ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Des appels qui ont d’abord rendu publics la date et le lieu de ce test de recrutement, en publiant même des documents officiels relatifs aux différentes filières retenues, avant de demander aux jeunes diplômés de tenir un sit-in pour demander d’annuler le test de Sonatrach.