Accident devant un lycée

Six lycéennes et une adjointe de l’éducation ont été blessées dans un accident de la circulation, dont les conséquences auraient pu être plus graves, selon des sources locales. L’accident est survenu mardi dernier vers 17h 30 au moment où les élèves du lycée Abdelhamid Benbadis, dans la ville de Collo, s’apprêtaient à regagner leurs domiciles. À ce moment, un véhicule de marque Toyota, dont le jeune conducteur aurait perdu le contrôle, avant d’être stoppé dans son élan par un arbre, avait heurté les six lycéennes et l’adjointe d’éducation. Ces dernières ont été immédiatement évacuées vers l’hôpital de la ville de Collo. Ne souffrant que de légères lésions, elles ont été soignées et ont pu regagner leurs domiciles le soir même.