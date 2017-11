A ccusé d’apostasie, l’imam refuse de prier à sa mémoire

Réagissez

L’imam de la mosquée Omar Ibn Abdelaziz du village El Melâab, dans la commune de Oued Zhour, à l’extrême ouest de Skikda, vient de se distinguer, et de fort belle manière, en refusant d’accomplir la prière du mort, au motif que la personne décédée était «un apostat».

Cette information, qui a fait le tour de la région, a vite poussé la direction des affaires religieuses et sa tutelle à réagir en dépêchant une commission d’enquête et en suspendant l’imam à titre conservatoire. Selon des proches du défunt, lorsque l’imam avait refusé d’accomplir la prière du défunt, le fils de ce dernier est alors allé vers l’imam pour essayer de comprendre les raisons l’ayant amené à prendre une telle décision. Les mêmes sources soutiennent qu’en guise de réponse, l’imam s’est juste contenté de demander au fils du défunt d’emmener la dépouille de son père vers le cimetière et d’y accomplir la prière lui-même. Cherchant certainement à éviter que les choses ne dégénèrent, les présents ont alors fait appel à l’un des leurs pour accomplir la prière du défunt. Touchés dans leur amour-propre et soutenus par les habitants du village, les proches de la personne décédée, un homme de 70 ans, ont, par la suite, saisi la direction des affaires religieuses pour dénoncer les agissements de l’imam qui, selon leurs termes, «a porté de graves accusations contre le défunt et terni sa mémoire».