2 morts dans un accident de la circulation

Réagissez

Deux personnes sont mortes et une autre blessée dans un grave accident de la circulation survenu sur la route de Oued-Tanjer, dans la commune de Aïn-Zouit, à l’ouest de Skikda. Selon la Protection civile, l’accident s’est produit vendredi dernier vers 18 h lorsqu’un véhicule de marque Kia a dérapé avant de chuter dans un ravin à plus de 110 m plus bas. Les éléments de la Protection civile, qui ont eu à repêcher les trois victimes, ajoutent que deux des victimes, Messaoud S., 28 ans, et Salima H., 39 ans, sont morts sur les lieux et la troisième personne, S.S., a été blessée et évacuée vers le nouvel hôpital de Skikda. Une enquête a été ouverte par les services de la police pour déterminer les circonstances de ce nouveau drame de la route qui vient endeuiller des familles entières.