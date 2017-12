12 personnes poursuivies pour détournement

Réagissez

Douze personnes, dont un directeur et quatre femmes, ont été arrêtées pour détournement de fonds publics dans deux affaires distinctes ayant touché deux entreprises publiques. Selon des sources policières, la première enquête, diligentée par la brigade économique, a concerné un des centres de payement de Sonelgaz, où, 6 agents, dont quatre femmes, s’adonnaient à des rectifications sur le système de traitement de données de l’entreprise pour effacer les traces de payement de 70 abonnés et récupérer le montant qu’ils avaient versé à la caisse. Un montant que les mêmes sources estiment à 70 millions de centimes.

Agés de 33 à 43 ans, les six mis en cause ont été présentés mardi dernier devant le magistrat instructeur, qui a ordonné la mise en détention provisoire de trois d’entre eux pour «abus de confiance et détournement de biens publics», et les trois autres ont été placés sous contrôle judiciaire pour «négligence manifeste ayant conduit à un détournement de fonds publics». La deuxième affaire concerne l’une des antennes de l’entreprise publique de marbre. Selon les mêmes sources policières, le directeur de l’antenne faisait exécuter des commandes sans les porter sur le registre commercial de l’entreprise. Présentés devant le magistrat instructeur, le directeur de l’antenne et cinq autres employés ont été placés sous contrôle judiciaire.