Une réhabilitation qui traîne

Réagissez

Cet espace drainait des milliers de visiteurs durant le week-end

Après deux infructueux appels d’offres, les gestionnaires de la municipalité de Sétif, n’ayant reçu la demande que d’un soumissionnaire, n’étant autre que l’ancien occupant des lieux, ont procédé à la location d’une partie du parc d’attractions d’une superficie de 8000 m2, devant être «ornée» par des manèges de dernière génération.

Cette ultime opération a été réalisée sous forme de «gré à gré» comme le stipule la réglementation en vigueur. Loué par le passé pour 4 millions de dinars/an, le site a été cédé cette fois-ci pour un montant de 8,5 millions de dinars/an, pour une durée de cinq ans renouvelable, sous des conditions mentionnées dans le cahier des charges. L’augmentation avoisine donc les 100%. Le dénouement du feuilleton des manèges qui a fait couler beaucoup d’encre n’implique pas forcément la réouverture du parc.

Puisque les travaux de réhabilitation des lieux confiés à la Conservation des forêts, qui a connu ces derniers temps des changements au niveau de sa direction, avancent à pas de tortue. Au grand regret des visiteurs d’un espace drainant chaque week-end des milliers de visiteurs des différentes régions de l’est du pays. Considéré comme un des poumons de la ville, l’endroit jouxtant le Park Mall, ne peut rester indéfiniment fermé disent de nombreux habitués s’expliquant mal la manière de faire des chargés de l’aménagement des lieux.

«Qu’on le veuille ou non, le parc qui est un endroit de repos, de divertissement et de loisirs, est avant tout une mine d’or pour la commune et les commerces du centre-ville. Après avoir raté la saison estivale, les responsables concernés doivent mettre les bouchées doubles pour que le site puisse bien aborder les vacances d’hiver et d’automne», soulignent de nombreux férus de l’endroit qui végète. Le nouveau et ancien gérant des manèges est lui aussi sommé de faire vite, pour redonner vie à l’espace qui somnole.