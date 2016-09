Une récolte plus que satisfaisante

Réagissez

La campagne de moissons battages est bel et bien terminée du côté des Hauts-Plateaux sétifiens, où les responsables du secteur, ainsi que les agriculteurs, notamment les céréaliers se frottent les mains, puisque la récolte de cette année a été à la hauteur des attentes et des espérances des uns et des autres.

La générosité du ciel est pour beaucoup dans cette bonne cuvée, d’autant plus que les pluies des mois de mars, avril et mai ont été au rendez-vous, au grand bonheur des professionnels ayant oublié les résultats mitigés de l’année dernière. Ainsi, la wilaya de Sétif a, le moins qu’on puisse dire, sauvé sa saison. Le directeur des services agricoles (DSA) de Sétif, Ali Zeraga, le dit d’ailleurs : «Avec plus de 3,2 millions de quintaux (toutes espèces confondues), la moisson de la wilaya est plus que satisfaisante. Nos céréaliculteurs ne cachent pas leur bonheur, d’autant plus qu’on est loin du 1,3 million récolté en 2015.

Mieux encore, la récolte cette année, de l’ordre de 1,10 million de céréales, n’a pas été enregistrée depuis 40 ans à Sétif. Pour augmenter nos capacités de production, plus de 195 000 hectares seront emblavés contre 191 000 hectares ensemencés l’année dernière. Pour faciliter la tâche aux agriculteurs, la semence et les engrais de fond sont disponibles. Le guichet unique, consacré au crédit Rfig est ouvert depuis deux mois. Tout se déroule selon le plan d’action tracé. Nous ne ménagerons aucun effort pour booster la production.

Pour l’absorption de la jachère, nous avons consacré 5000 hectares aux légumes secs (lentilles et pois chiche). 80% de la superficie sont destinés aux lentilles. Le rendement est de 10 quintaux l’hectare. Avec la mécanisation et la maîtrise de l’itinéraire technique, on est en mesure de doubler le rendement.» Profitant de l’opportunité, le premier responsable du secteur a aussi souligné que la wilaya de Sétif, produisant annuellement 310 millions de litres de lait, occupe la première place à l’échelle nationale.