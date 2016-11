Une partie de la Pinède menace ruine

Réagissez

Les promesses des responsables de la ville et de la wilaya de Sétif, qui se sont pourtant engagés à venir au secours de la cité Emir Abdelkader (ex-La Pinède), n’ont pas été tenues, au grand dam des habitants du bâtiment I menaçant ruine.

Constitué de quatre blocs de neuf étages, l’immeuble précité fait pitié. Pis encore, la façade du bloc 1 est fissurée. Constatées et rapportées dans un précédent article (voir notre édition du 21 septembre 2014), les parois lézardées à l’extérieur attendent une hypothétique intervention. Visible de loin, la fissure entre les blocs 1 et 2 s’élargit, au grand malheur des habitants qui ont peur pour leur vie. Ayant frappé à toutes les portes, les habitants s’expliquent mal le silence des responsables, qui ne font rien pour venir au secours d’une des plus belles et anciennes cités du centre-ville.

«Nos cris de détresse n’ont produit aucun effet sur des responsables indifférents à nos malheurs. Nous avons l’impression que le péril guettant une bonne partie des 188 familles de La Pinède ne pèse pas lourd au niveau de l’administration locale. Les quelques visites furtives n’ont pas été suivies de faits palpables.

Rien n’a changé dans une situation s’empirant de jour en jour. Les fondations et le sous-sol du bâtiment sont inondés par les eaux usées.

En panne depuis des décennies, le problème des ascenseurs accentue notre calvaire. Pour atteindre le 9e étage, les personnes vulnérables, telles que les vieillards, les parturientes, les enfants en bas âge sont dans l’obligation d’escalader les innombrables marches.

Contraints de cohabiter avec l’insalubrité, la puanteur et le délabrement du cadre de vie, les habitants n’en peuvent plus», pestent de nombreux habitants de La Pinède. Lesquels invitent le nouveau chef de l’exécutif à venir constater de visu et d’évaluer la gravité de la situation. Nos interlocuteurs mettent en garde les vautours du foncier à la recherche de la moindre poche pour se l’approprier.

Pour qu’elle puisse retrouver son rayonnement d’antan, ils souhaitent un plan d’urgence pour leur cité et l’aménagement d’un espace de jeux pour les enfants et un parking. Notons à toutes fins utiles que la nonchalance et la démission des gestionnaires de la ville ont fait du mal à l’ensemble du site, où les immeubles sont entaillés, les espaces communs gercés et l’hygiène aux abonnés absente.