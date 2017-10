Une décharge sauvage devant une école à El Eulma

Réagissez

Les élèves de l’école primaire Soltani Abdelatif, située sur les hauteurs de la ville d’El-Eulma (Sétif), sont confrontés depuis des mois à un véritable danger provenant d’une décharge sauvage faisant face à leur établissement scolaire. Les parents d’élèves et leurs représentants, très inquiets pour le bien-être et la sécurité des enfants, tirent la sonnette d’alarme devant le danger réel auquel font face de petits enfants du fait de l’ampleur que prend au fil des jours ce dépotoir à ciel ouvert. Selon nos interlocuteurs, des gens inconscients mettent à profit l’isolement de l’école et la faveur de l’obscurité pour venir déverser chaque nuit des tas de déchets solides, entre gravats, ferraille et d’importantes quantités de bouteilles de boissons alcoolisées vides. Ces détritus constituent un grand danger pour les petits enfants. A cet égard, les parents interpellent les responsables de la ville pour prendre les mesures qui s’imposent afin d’éviter un drame, car le danger est bien réel.