Une clinique mobile pour les diabétiques

Une première à l’échelle nationale, le service de médecine interne du CHU de Sétif inaugure aujourd’hui sa clinique mobile (un boxer) du diabète.

La structure prend la direction de Zraia, une localité des plus pauvres de la wilaya de Sétif. La première sortie de la caravane tend à se rapprocher des patients diabétiques démunis et des habitants des zones enclavées.

Le dépistage gratuit des complications diabétiques est la principale action ciblée par le contingent des professionnels du service de médecine interne du CHU de Sétif, du centre de suivi du diabète (Bel air), et des médecins généralistes formés au cours international du diabète de Sétif. Aménagé selon les standards internationaux, le boxer est équipé du matériel nécessaire pour la réalisation d’un bilan complet des complications (yeux, reins, cœur et vaisseaux, équilibre glycémique, hémoglobine glyquée, lipides, tension artérielle). «Les médecins de la région ont été chargés de recenser un nombre précis de patients. Réalisé en amont et en aval, ce travail tend à optimaliser l’action selon les moyens et afin d’améliorer la qualité de la prise en charge», souligne le professeur Rachid Malek, médecin chef du service interne du CHU de Sétif et principal initiateur de l’opération calquée sur l’expérience russe, initiée par le Pr Dreval.

A propos des objectifs recherchés à travers cette clinique devant sillonner les différentes zones enclavées des Hauts-Plateaux sétifiens, notre interlocuteur dira : «Cette importante mission consiste à dépister le diabète de type 2 chez les personnes à risque (priorité aux parents de diabétiques du 1er degré). On va en outre procéder à l’examen clinique et au diagnostic des complications (microalbuminurie, rétinopathie, neuropathie, artériopathie des membres inférieurs, ECG, etc.). L’organisation de séances d’éducation thérapeutique est l’autre principale action du programme calquée sur l’expérience du Pr Dreval (Russie) qui a donné d’excellents résultats.» Le professeur Malek précise que cette clinique mobile (boxer) a été offerte par des mécènes et équipée par différents partenaires et laboratoires. Notons à toutes fins utiles, que ladite clinique, qui va sans nul doute faire des émules ici et là, possède un équipement complet, à savoir une rétinographie, un doppler de poche (IPS), un ECG, kit pour dosage de l’hémoglobine A1c, kit pour dosage de la microalbuminurie, créatinine, kit pour dosage des lipides CT, TG, LDLc, HDLc, toise, pèse-personnes, tensiomètre électronique, mètre ruban, monfilament de Webstein (diagnostic de la neuropathie périphérique, etc.).