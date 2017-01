Une association pour les malades du cancer

Réagissez

La création d’une nouvelle association de lutte contre le cancer à El Eulma a été bien accueillie par les malades atteints de cette maladie. Dans ce contexte, une importante rencontre, à laquelle ont été conviés les professionnels du secteur de la santé ainsi que de nombreux invités, a été organisée dans l’après-midi de jeudi, au centre culturel Djillali Embarek, au cours de laquelle le président de l’association, le docteur Mourad Bensaïd, a présenté le plan d’action et les perspectives d’avenir de la Sanad. Il a, en outre, mis en évidence cette rencontre pour faire savoir que l’association a reçu l’agrément et a bénéficié d’un lot de terrain pour la construction de son nouveau siège, ainsi qu’un centre pour tous les malades atteints du cancer.

Dans son intervention, le Pr Yahia Cherif, chef de service d’oncologie du CHU Saadna Abdenour de Sétif et président de Dar El Sabr des malades du cancer, s’est félicité de ce grand acquis pour la wilaya, qui vient, selon lui, alléger la très forte pression pesant sur celui du chef-lieu de la wilaya et soulagera un tant soit peu les souffrances et les sempiternelles corvées des déplacements, souvent coûteux et contraignants des malades vers d’autres lieux pour leurs soins. Pour sa part, le Dr Nadia Serrar, maître- assistante en oncologie générale au CAC, a présenté une conférence ayant pour thème : «La douleur en oncologie». Il convient de noter que certains malades venus assister à cette rencontre ont manifesté leur joie et leur satisfaction pour ce grand acquis, le même sentiment a été observé chez de nombreux parents ayant accompagné leurs malades au centre culturel. Très satisfait et aussi ému par le succès de cette rencontre et les marques de sympathie manifestées à son égard par l’assistance, le Dr. Bensaïd a lancé un appel à tous ceux qui peuvent apporter leur aide à cette jeune association pour prendre en charge les malades.