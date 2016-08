Un modèle de pédagogie et de dévouement

Réagissez

Après une très longue et riche carrière professionnelle jalonnée d’éloges et de reconnaissances de la part de ses proches, collègues et élèves, Mme Sonia Louail-Benani vient de rendre le tablier.

Une telle mission n’a pas été une simple sinécure pour l’exemplaire professeur de français quittant le lycée Malika Gaïd avec un pincement au cœur. Respectée par ses collègues et sa hiérarchie, cette enseignante aux qualités rares éprouvait du mal à quitter le temple où elle a passé 34 années de sa vie. Excusez du peu! Aimée et adulée par son milieu, la jeune retraitée avait du plaisir dans ce qu’elle faisait. Exigeante sans être sévère, elle a su créer un lien avec ses élèves, les incitant à aimer la langue de Molière. De différentes générations, ses élèves sont unanimes à reconnaître le dévouement et le professionnalisme de leur professeur : «Avec sa manière de faire, Mme Louail avait le don de faire ressortir chez l’élève le meilleure de lui-même. Engagée et disponible, elle a su nous apprivoiser et nous motiver à se dépenser sans compter.

On ne trouve pas les mots pour qualifier cette grande dame qui est une deuxième mère pour nous». Diplômée de l’Ecole normale supérieure de Constantine (ENS) en 1982, Sonia Louail Benani, rejoint en septembre de la même année, le lycée Malika Gaid de Sétif qu’elle ne quittera que 34 années après. La prochaine rentrée scolaire se fera sans l’enseignante qui a laissé ses empreintes dans les coins et recoins de l’établissement qu’elle considère comme sa première maison «A l’instar des 13 nouveaux retraités qu’on aura du mal à remplacer, Mme Louail est un modèle du professeur consciencieux. Elle était très proche de ses élèves qui lui vouaient respect et considération. Pour leur réussite, elle se donnait à fond. En un mot, elle est de la trempe des grands pédagogues», dira la directrice du lycée Malika Gaïd, Mme Hamdi Cherif Wassila, n’ayant pas omis de préciser que la jeune retraitée est une femme de cœur et de conviction. Ex-inspectrice de l’enseignement, Mme Meriem Boussouf, qui a aussi enseigné au même lycée, est bien placée pour nous parler de cette enseignante, n’étant autre que sa meilleure amie : «Sonia est une personne extraordinaire. Elle est à la fois altruiste et dévouée.

Cultivée et désintéressée, l’enseignante faisant de la mise à niveau de ses connaissances un principe, a réalisé une carrière exemplaire. Sonia qui a été très proche de ses élèves qu’elle a couvés, protégés, aidés et soutenus, est un modèle à suivre».