Un centre commercial ravagé par le feu

Un gigantesque incendie, dont l’origine n’a pas encore été établie, s’est déclaré subitement, vendredi aux environs de 13 h 30, au premier étage du centre commercial Mehenaoui Ahmed, situé au centre-ville sur les rives de Oued Djihadi, à proximité du stade Harche Amar, causant d’importants dégâts matériels. L’incendie s’est vite propagé, selon certains commerçants exerçant sur les lieux. La progression des flammes a été favorisée par des articles en plastique et en tissu très inflammables. L’intervention rapide des éléments de la Protection civile, qui a mobilisé d’importants moyens en dépit des obstacles et de l’épaisse fumée noirâtre et toxique, a permis de circonscrire l’incendie au bout d’une demi-heure d’efforts. Selon un premier bilan, 6 locaux sont totalement calcinés et au moins 10 autres ont subi d’importants dégâts, alors que les pertes se chiffrent en dizaines de millions de dinars. Il convient de noter que le centre compte plus de 150 locaux, tous occupés par des commerçants exerçant dans la plupart des cas sans registre du commerce ni assurance.Une enquête a été ouverte par les services de sécurité pour déterminer les causes exactes de cet incendie.