Un arrêt qui bloque de nombreux secteurs

Le Laboratoire d’hygiène de la wilaya, où l’on procède quotidiennement à l’analyse de divers produits, est à l’arrêt depuis des semaines. Cette situation bloque les affaires de nombreux secteurs et des citoyens obligés de passer par cet organisme pour analyser et «certifier» une eau, un aliment de large consommation et divers autres produits. L’on apprend que suite à une fuite de gaz, découverte en septembre dernier, des éléments de la Protection civile et de Sonelgaz se sont déplacés sur les lieux. Les équipes des services précités ne trouvent pas une fuite, mais plusieurs. Afin d’éviter une catastrophe, la source d’énergie du laboratoire, qui a échappé à une véritable catastrophe, est coupée sur le champ.

Des travaux de colmatage des fuites sont, non seulement recommandés, mais exigés. En charge d’innombrables échantillons à analyser, le laboratoire se retrouve donc en chômage technique. Au grand regret de ses travailleurs et de nombreux partenaires, lesquels sont dans l’obligation de prendre leur mal en patience. Selon certaines indiscrétions, les travaux sont achevés, mais la remise en service du gaz demeure suspendue. Tout comme l’activité d’une aussi importante structure. «N’ayant toujours pas obtenu les résultats des analyses de l’eau du puits familial, nous sommes inexplicablement bloqués. Mon 4e passage au laboratoire est accueilli par une énième réponse négative. Je n’ai aucun reproche à faire au personnel du service. On n’a pas le droit de laisser traîner les choses. Cette navrante et pénalisante situation ne peut perdurer indéfiniment. Les responsables concernés n’ont pas conscience des torts et désagréments causés aux partenaires d’une aussi importante infrastructure», regrette un citoyen, qui a pris attache hier avec notre bureau. Afin de cerner le problème touchant une structure dépendante de l’Etablissement public de santé de proximité (EPSP) de Sétif, on a essayé de joindre son directeur, en vain.