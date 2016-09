Trois morts et quatre blessés sur les routes

Réagissez

Le télescopage, jeudi à 21h20, d’une Dacia Duster immatriculée dans la wilaya de Sétif, avec un semi-remorque de marque Schacman portant une plaque minéralogique de la wilaya d’Alger, a causé la mort de trois personnes,selon la Protection civile.

Les victimes, un homme et deux femmes âgées de 49 et 60 ans, ont été tuées sur place. Le tragique accident s’est produit sur la RN5, à proximité de la ville de Chelghoum Laïd, a-t-on souligné. Trois heures plus tôt, soit vers 18h, une voiture touristique de marque Volkswagen Polo a dérapé avant de heurter un arbre au niveau de la localité de Sraghna, dans la commune d’Ahmed Rachedi. La collision a fait trois blessés, selon les pompiers. Les victimes des deux accidents ont été évacuées par la Protection civile.