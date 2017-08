Taux d’avancement appréciable des chantiers

Réagissez

Les chantiers de réalisation de logements de type location-vente du programme de l’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement, AADL-2, dans la wilaya de Sétif enregistrent un taux d’avancement «appréciable», a affirmé à l’APS le directeur des projets auprès de l’AADL.

Le taux d’avancement des travaux de construction de la première tranche de ce programme totalisant 6 800 unités réparties sur les deux sites de Bir N’sa, à l’entrée est de la wilaya de Sétif (1500+1500 segments), à Tinar (1000+800) unités, ainsi qu’à la ville d’El Eulma (2000 logements) «dépasse actuellement 60%», a précisé Mohamed-Rédha Bechiri. Il a, à ce propos, précisé que le premier lot du chantier de la ville d’El Eulma, qui totalise 1030 logements, a atteint 95% de taux d’avancement des travaux et qu’il ne restait que les travaux de raccordement aux réseaux de gaz, d’eau potable et d’assainissement. Pour le deuxième lot du chantier AADL-2 d’El Eulma englobant 970 segments, le projet est à 70 % du taux d’avancement, a-t-il ajouté. M. Bechiri a également souligné que les projets ADDL-2 des deux sites de Bir N’sa affichent un taux d’avancement de 60 et 50%, alors qu’au site de Tinar, le chantier de réalisation de 1000 logements a atteint 50 % de taux d’avancement des travaux et celui de 800 unités affiche 20 %. La deuxième tranche du programme AADL-2, dans la wilaya de Sétif, a été lancée récemment par le directeur général de l’AADL, Mohamed-Tarek Belaribi, qui avait donné le coup d’envoi du projet de construction de 8000 unités et avait instruit les entreprises réalisatrices du méga projet ainsi que les cadres AADL chargés du suivi des travaux, à respecter les délais impartis et de livrer les projets dans 28 mois, délai de réalisation;de cette deuxième tranche, a-t-on rappelé.

Avec cette deuxième tranche, le programme AADL-2 de la capitale des Hauts-Plateaux totalisera 14 600 unités de type location-vente, a-t-on rappelé, soulignant que cette tranche est répartie sur le site de Tinar, au chef-lieu de wilaya, avec 2 900 unités scindées en quatre lots (800+400+1700+2000) logements, suivi d’El Eulma (1500 logement), de Aïn Azal (500 unités), de Salah Bey (600 unités) et de Bir El Arch (500 habitations). L’AADL de Sétif procédera en «septembre prochain» à la convocation des souscripteurs pour le retrait de l’ordre de versement de la deuxième tranche, a-t-on noté, indiquant que l’opération de distribution de 1500 logements AADL sera entamée «avant la fin de l’année en cours». L’opération d’attribution se poursuivra jusqu’au premier semestre de l’année 2018, qui sera «une année de distribution des logements AADL-2 par excellence à Sétif», ont affirmé les responsables chargés de ce programme.