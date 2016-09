Réagissez

Après la réussite de la première opération de solidarité ayant vu bon nombre d’entreprises publiques et privées réaliser le tronçon El-Eulma –Bazer Sekhra (prolongement de la RN77), de 16 km, pourvu désormais d’une double voie, ainsi que deux évitements de plus de 23 km qui ont permis au Trésor public d’économiser pas moins de 2,2 milliards de dinars, le wali de Sétif, Mohamed Bouderbali, a, à quelques jours de l’Aïd, convié les opérateurs économiques des Hauts-Plateaux à un dîner caritatif.

La rencontre a été, le moins qu’on puisse dire, fructueuse, puisque 12 écoles primaires ont été réalisées par des industriels et entrepreneurs, qui se sont engagés non seulement à livrer des établissements au top mais à les équiper. Le Trésor public économisera, une fois de plus, une importante manne financière estimée à plus de 600 millions de dinars. D’autres investisseurs se sont portés volontaires pour réaliser des structures de santé ou réhabiliter d’autres, comme l’ancien hôpital Mère et enfant du Centre hospitalo-universitaire de Sétif, se trouvant dans un état lamentable. «Prendre en charge des équipements d’utilité publique est un devoir.

Nous devons tout faire pour pérenniser ces actions de solidarité et les transformer en culture. Nous ne ménagerons aucun effort pour réaliser de belles infrastructures. Nous ferons le maximum pour les livrer dans un temps record», soulignent, non sans fierté, des hommes d’affaires de la région, répondant une fois de plus, présent. «Je salue l’esprit de solidarité et de responsabilité des opérateurs économiques de la wilaya décidés à prendre en charge gracieusement des opérations visant à booster la distribution de l’eau potable, à réhabiliter des tronçons routiers, à construire des salles de soins , à réaliser des structures éducatives et autres.

L’adhésion des investisseurs, des industriels et entrepreneurs est un acte citoyen qui honore les acteurs de la vie économique de la région», souligne le wali de Sétif, Mohamed Bouderbali, qui n’a pas voulu divulguer, la prochaine feuille route qui va, nous dit-on, toucher une infrastructure de grande dimension. Selon certaines indiscrétions, on parle du lancement de la nouvelle aérogare pour un montant de 200 millions de dinars…