Après plus de deux mois de vacances, 367 780 élèves, dont 35 969 nouveaux inscrits, ont repris le chemin des 1177 établissements scolaires de la wilaya de Sétif.

Contrairement aux années précédentes, la rentrée cuvée 2016/2017 sera marquée par la mise en exploitation d’un nombre restreint de nouvelles infrastructures pédagogiques. Pour l’illustration, une école primaire (Sétif-ville), deux collèges (un à Beni Molhi et un autre à Aïn Kebira) et les lycées de Guenzet et Serdj Ghoul seront opérationnels à la rentrée. Le nouveau collège de Moaklane et les lycées d’El Eulma et de Beni Ouertilane ouvriront leurs portes durant l’année scolaire.

Il convient de souligner que les problèmes de nombreux établissements vétustes demeurent posés, pour les trois paliers, où la scolarité de centaines d’élèves sera mise à rude épreuve. Ainsi, les élèves du CEM Mohamed Khemisti de la cité Tlydjene, qui attendent une utopique réhabilitation de leur établissement, devront une fois de plus prendre leur mal en patience. Tout comme leurs camarades de nombreuses écoles primaires du chef-lieu de wilaya.

Ceux-ci sont perpétuellement confrontés aux lenteurs administratives. «Le bien-être des petits écoliers est le souci majeur de la municipalité qui a inscrit de nombreuses opérations susceptibles de redorer le blason des structures éducatives. Pour étayer mes propos, les cours de 15 écoles ont été revêtues en bitume. Une enveloppe de 59 millions de dinars a été allouée pour la réhabilitation de l’étanchéité de 28 écoles. L’aménagement de l’école Cheikh Abdou est lancé, alors que le marché inhérent à la rénovation de l’école Larbi Tebessi est en cours de validation.

Le cas de la célèbre école des Frères Berchi, qui a fait couler beaucoup d’encre, est réglé. Pour sa réhabilitation, l’assemblée communale vient de consacrer pas moins de 117 millions de dinars. Au volet de la solidarité, une enveloppe de 23 millions de dinars pour l’achat de 2000 trousseaux de 3000 DA l’unité a été débloquée dernièrement», souligne le président de l’APC de la capitale des Hauts-Plateaux, le docteur Nacer Ouahrani.

Pour aider les familles nécessiteuses à faire face aux innombrables charges qui interviennent quelques jours avant l’Aïd El Adha, la direction de l’action sociale (DAS) de la wilaya a mobilisé, selon son directeur, Sebti Tarfaya, 50 millions de dinars pour l’achat de 24 600 trousseaux scolaires.