Réagissez

Les travaux de rénovation et de réaménagement du terrain réplique du stade 8 Mai 1945 de Sétif sont intégralement achevés, a indiqué dimanche le directeur de l’Office du parc omnisports de la wilaya (OPOW).

«Les travaux, dont l’enveloppe est estimée à 70 millions de dinars, sont finalement parachevés ce dimanche à 100 %», a affirmé à l’APS, Tahar Amrio, qualifiant cette réalisation avant même l’expiration des délais contractés d’«exploit». Cette enveloppe accordée, a-t-il précisé, par la DJS, a permis l’achèvement de la pose d’une pelouse synthétique de dernière génération, l’éclairage et l’aménagement extérieur de cette structure annexe du stade 8 Mai 1945, située au centre-ville de Sétif et jouxtant l’université Ferhat Abbès, ce qui offrira, sans doute, aux étudiants et aux jeunes de la capitale des Hauts-Plateaux un espace de qualité pour la pratique sportive.

M. Amrio, a également, fait savoir que cette même enceinte sportive, sera confortée par 2 autres terrains répliques en pelouse synthétique, qui avaient nécessité un investissement de 140 millions de dinars puisé du budget de la DJS, dont les travaux avancent à un rythme «très soutenu», et seront réceptionnés d’ici la fin du mois prochain.

Le complexe sportif du 8 Mai 1945, cet espace de prédilection des sportifs de toute une région, contribuera à promouvoir la pratique sportive et élargir la base des pratiquants du sport au niveau de la ville, a-t-il poursuivi. La même source a, par ailleurs, fait savoir que cette enceinte a bénéficié récemment d’une opération de restauration, de rénovation et de réaménagement de toutes ses annexes, à l’instar de la piscine olympique, la salle omnisports, et le stade principal «arène de l’ESS», ainsi que les 3 terrains répliques en gazon synthétique.