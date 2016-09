Sétif : Ouverture de l’ensemble hôtelier Ibis-Novotel en octobre

Réagissez

L’un des établissements de la chaîne Ibis-Novotel

L’ensemble hôtelier, qui créera 250 postes de travail directs, est un nouvel espace pour les voyageurs d’affaires ou les touristes.

C’est désormais officiel, l’ensemble hôtelier Ibis/Novotel, réalisé par la SPA Sieha, appartenant au groupe Djilali Mehri, en partenariat avec le groupe français Accor, accueillera ses clients en octobre prochain. Situées sur une rive de l’avenue de l’ALN de la capitale des Hauts-Plateaux, les belles infrastructures égayent le paysage de l’une des plus belles artères de la cité où sont implantés le siège de la wilaya, le musée national, la maison de la culture et le mastodonte du Park Mall, drainant quotidiennement plus de 26 000 visiteurs.

Dotés de toutes les commodités, les deux hôtels, d’une capacité de 502 lits, ont été construits selon les standards internationaux. Ayant nécessité un investissement de plus de 3 milliards de dinars, l’ensemble hôtelier, devant créer pas moins de 250 postes de travail directs, est un nouvel espace pour les voyages d’affaires ou de tourisme. Pour les réunions de travail, les séminaires et événements culturels ou scientifiques, l’infrastructure dispose de 6 salles.

Situé au cœur de la ville de Aïn Fouara, l’ensemble en question donnera une autre dimension aux capacités d’accueil de la ville qui attend la réception prochaine de l’hôtel Marriott (4 étoiles). Partie intégrante du Park Mall, le Marriott de 360 lits offrira 250 nouvelles opportunités de travail à la main- d’œuvre de la wilaya et des autres régions limitrophes.

Situées à 7 km de l’aéroport international 8 Mai 1945, qui reprendra son activité le 1er octobre prochain, les nouvelles acquisitions renforcent, faut-il le rappeler, le potentiel du parc hôtelier qui bénéficiera de 1000 lits supplémentaires. Avec une telle offre, Sétif, la ville carrefour, est en mesure de répondre à la demande des organisateurs des événements nationaux ou internationaux. Elle peut désormais se hisser à la hauteur des attentes des adeptes de voyages d’affaires et de tourisme.

Les nombreux partenaires étrangers, des opérateurs économiques de la région ainsi que les hommes et femmes de lettres et sciences conviés à participer à des colloques et congrès seront logés dans d’excellentes conditions. Tout comme les artistes du Festival de Djemila. Les adeptes de randonnées du mont Babor et les férus des cures thermales, à Hammam Guergour et Hammam Soukhna où un nouveau complexe touristique sera prochainement inauguré, seront bien logés, eux aussi.