Reconnaissables à leurs gilets oranges, les équipes du projet Blanche Algérie qu’on croise au bord des routes en train d’enlever les amas de détritus se font rares ces derniers temps, à Sétif.

L’éclipse de ces agents n’arrange pas les affaires de certaines localités de la wilaya, trouvant du mal à procéder au nettoiement de l’espace public. «Les contrats de ces équipes qui ont rendu d’énormes services à la commune n’ont pas été renouvelés. En sous-effectif, notre personnel chargé du nettoiement ne peut couvrir à lui seul tout le territoire de la commune en pleine expansion urbanistique. Le départ des équipes de Blanche Algérie, composée chacune d’elle de 8 éléments nous complique la tâche.

Insoutenable de plus en plus. Il ne faut pas se voiler la face, on ne peut assurer l’entretien de la commune avec deux ou trois éboueurs dépourvus dans nombre de cas d’outil de travail.», soulignent des présidents d’APC qui ont préféré garder l’anonymat. Pour bien illustrer la situation, la commune de Aïn Arnat, (chef lieu de daïra situé à 7 km au sud de la ville d’Aïn Fouara) où résident plus de 70 000 habitants, ne dispose, nous dit-on, que de 6 agents de nettoiement.

Selon le directeur de l’action sociale (DAS), Sebti Tarfaya, en charge du dossier : «Effectivement, les effectifs du projet Blanche Algérie qui ont fait du bon travail là où ils ont été affectés ont connu ces derniers temps une baisse sensible. La wilaya de Sétif qui bénéficiait par le passé de 200 chantiers employant pas moins de 1600 travailleurs répartis sur différentes régions de la wilaya où exerçaient des équipes de 8 jeunes bénéficiant d’un contrat d’une année, s’est vue octroyer au titre de l’exercice 2016 uniquement 18 chantiers qui seront en principe renforcés par une dotation complémentaire». En attendant un quota supplémentaire, l’environnement de la région continue de se dégrader.