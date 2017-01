Sétif : Le Musée à l’heure de l’expérience américaine

Réagissez

Dix archéologues et conservateurs de plusieurs musées nationaux bénéficient, dans le cadre d’un programme américain, d’une formation au musée de la capitale des hauts plateaux où sont conservées des pièces d’une incommensurable valeur historique.

«Avec les 10 archéologues et conservateurs des musées de Constantine, Annaba, Alger, Djemila et Sétif, on va dix jours durant explorer les conditions de conservation des mosaïques et procéder éventuellement au traitement de quelques pièces de la collection. L’osculation des mosaïques du musée de Sétif fait ressortir des fissurations à traiter. Les conditions atmosphériques (température et humidité) de conservation préventive des objets sont l’autre important axe de notre travail.

Par le biais de la subvention, le musée de Sétif bénéficiera d’un équipement devant réguler la température et l’humidité», souligne l’expert américain en mosaïques, Michael Morris, lors de la conférence de presse animée, dimanche, conjointement avec la directrice du musée de Sétif, Chadia Kherfallah. Cette dernière enchaine : «Ayant beaucoup travaillé avec des équipes européennes, notamment italiennes lesquelles ont pris en charge en 2006, la restauration de la mosaïque de Labacus, le musée de Sétif va à l’instar d’autres établissements du pays découvrir et s’imprégner de la méthode américaine.

En plus des cours pratiques, les spécialistes algériens vont sans nul doute tirer profit du savoir et savoir faire de l’expert Michael Morris qui collabore avec de prestigieuses institutions telles que Yale university Museum et Metropolitane Museum qu’on ne présente plus. En matière de consolidation et nettoyage des pièces, on a beaucoup à apprendre de l’approche américaine. La subvention du département américain va nous permettre d’acquérir du matériel devant nous aider à bien maintenir le patrimoine de notre civilisation ancienne».

Il convient de préciser que ce projet est mis en place, grâce à une subvention d’une valeur de 41 666 dollars au Musée national de Sétif par le biais du Fonds de l’ambassadeur pour la préservation culturelle. L’opération fait partie du programme établi par le Congrès américain en 2001. Les Musées de Cherchell, Tipasa, Cirta, le Musée national des arts et du patrimoine folklorique, la Basilique Saint-Augustin de Annaba, le Musée national du Bardo d’Alger, la mosquée El Pacha d’Oran, l’université Emir Abdelkader de Constantine, ont bénéficié du fonds qui a financé 500 projets dans le monde.